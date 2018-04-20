Miniklerin bayram coşkusu

Zonguldak Üzülmez Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli animasyon ve yarışmalarla kutladı.

Üzülmez anaokulu öğrencileri, öğretmen ve okul aile birliğinin organizesiyle, anaokulu bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Animasyon ve yarışmalarla kutlanan etkinliği çok sayıda öğrenci velisi izledi. 23 Nisan coşkusunu yaşayan minikler hazırlanan stantlarda yüz boyama ve el baskısı yaparken program sonunda tüm çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.