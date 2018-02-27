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Miniklerin harçlıklarıyla Mehmetçik Vakfı'na 14 bin lira bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:27 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da Ali Fuat Darende İlkokulu öğrencileri, harekata katılan askerlere destek olmak amacıyla kampanya düzenledi. Öğrencilerin harçlıklarıylan topladıkları 14 bin 130 TL Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

Miniklerin harçlıklarıyla Mehmetçik Vakfı'na 14 bin lira bağış

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Ali Fuat Darende İlkokulu öğrencileri, harekata katılan askerlere destek olmak amacıyla kampanya düzenledi. Öğrencilerin harçlıklarıylan topladıkları 14 bin 130 TL Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.
Ali Fuat Darende İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için, 'Birlikte biriz, beraberiz' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğrenciler harçlıklarını bir kumbara içerisinde topladı. Toplanan 14 bin 130 TL Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

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Miniklerin harçlıklarıyla Mehmetçik Vakfı'na 14 bin lira bağış

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