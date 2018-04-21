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Minyatür pastalar vatandaşların beğenisine sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

15-22 Nisan Kültür Haftası etkinleri kapsamında Şanlıurfa’nın kültürel mirasları olan Göbeklitepe, Tarihi Urfa Kalesi, Harran Kümbet Evleri ve Harran Üniversitesi kalıntılarının yer aldığı minyatür pasta vatandaşların beğenisine sunuldu.30 Kişilik bir ekiple uzun bir sürede tüm detayları ile uzun uğraşlar sonucunda pastadan yapılan minyatürler, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerlerinde sergileniyor.

Minyatür pastalar vatandaşların beğenisine sunuldu

15-22 Nisan Kültür Haftası etkinleri kapsamında Şanlıurfa’nın kültürel mirasları olan Göbeklitepe, Tarihi Urfa Kalesi, Harran Kümbet Evleri ve Harran Üniversitesi kalıntılarının yer aldığı minyatür pasta vatandaşların beğenisine sunuldu.
30 Kişilik bir ekiple uzun bir sürede tüm detayları ile uzun uğraşlar sonucunda pastadan yapılan minyatürler, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerlerinde sergileniyor. İlk olarak Turizm Haftası açılışında sunulan minyatür pasta ardından Balıklıgöl platosunda ve Tarihi Barutçu Hanında vatandaşların beğenisine sunuldu.
Minyatür pastalara ilgi gösteren vatandaşlar, bu tür çalışmaların desteklenmesini talep ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Minyatür pastalar vatandaşların beğenisine sunuldu

Minyatür pastalar vatandaşların beğenisine sunuldu

Minyatür pastalar vatandaşların beğenisine sunuldu

Minyatür pastalar vatandaşların beğenisine sunuldu

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