Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

İslam aleminin Miraç kandili mübarek olsun. Miraç Kandili 13'ünü 14'üna bağlayan gece idrak ediliyor. Miraç Kandili vesilesi ile dualar edilecek, cemat ile namaz kılınacak ve sevdiklerimizle kandil mesajları paylaşılacak. 14'ünde isteyenler kandil orucu da tutacaklar. Tabii kandil orucu tuacaklar için imsak vakti / sabah namazı saati önemli.

DİYANETE GÖRE İMSAK VAKTİ VE İFTAR SAATİ

Miraç Kandili için gündüz oruç tutmak isteyenler imsak vaktini ne zaman öğrenmek istiyor. İmsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanına yani iftara kadar sürer. İstanbul'da 14 Nisan'da İmsak vakti 04:51 iken Ankara'da 04.37. İstanbul'da kandil orucu 19.49'a , Ankara ise 19.32'ye kadar tutulacak.

Ankara'da imsak vakti 05.17 iken iftar vakti 19.10 olarak geçiyor. İstanbul'da ise imsak vakti 5.31'de iftar vakti ise 19.26 olarak geçiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kendi şehrinizdeki ilçenizdeki imsak ve iftar vakitlerini Diyanet'in sayfasından öğrenebilirsiniz.

İmsak ve İftar vakitleri 2018

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR? İMSAKLA MI EZANLA MI?

İmsak vakti ne zaman başlar? Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlarda imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilir? Bu soruların sorulma sebebi, Ramazan ayında imsak vakti ile beraber ezan okunması fakat diğer aylarda sabah ezanının daha geç zamanda okunmasıdır. Bu durum bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Fakat alimler, orucun vaktinin başlamasının ezan okunsa da okunmasa da imsak vakti ile başladığını belirtiyor.