Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

İslam aleminin Miraç kandili mübarek olsun. Miraç Kandili 13'ünü 14'üna bağlayan gece idrak ediliyor. Miraç Kandili vesilesi ile dualar edilecek, cemat ile namaz kılınacak ve sevdiklerimizle kandil mesajları paylaşılacak. 14'ünde isteyenler kandil orucu da tutacaklar. Tabii kandil orucu tuacaklar için imsak vakti / sabah namazı saati önemli.
Miraç Kandili için gündüz oruç tutmak isteyenler imsak vaktini ne zaman öğrenmek istiyor. İmsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanına yani iftara kadar sürer. İstanbul'da 14 Nisan'da İmsak vakti 04:51 iken Ankara'da 04.37. İstanbul'da kandil orucu 19.49'a , Ankara ise 19.32'ye kadar tutulacak.
Ankara'da imsak vakti 05.17 iken iftar vakti 19.10 olarak geçiyor. İstanbul'da ise imsak vakti 5.31'de iftar vakti ise 19.26 olarak geçiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kendi şehrinizdeki ilçenizdeki imsak ve iftar vakitlerini Diyanet'in sayfasından öğrenebilirsiniz.
İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR? İMSAKLA MI EZANLA MI?
İmsak vakti ne zaman başlar? Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlarda imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilir? Bu soruların sorulma sebebi, Ramazan ayında imsak vakti ile beraber ezan okunması fakat diğer aylarda sabah ezanının daha geç zamanda okunmasıdır. Bu durum bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Fakat alimler, orucun vaktinin başlamasının ezan okunsa da okunmasa da imsak vakti ile başladığını belirtiyor.
Hanefi mezhebinde, sabah namazını biraz geç kılmak faziletli olduğundan, Ramazan ayı dışında ezanı imsak vaktinden sonra okuyup namaza başlamaktadırlar. Ancak Ramazan ayında imsak vaktinin girdiğini haber vermek için erken okunmaktadır.
Ezan imsak vaktinin girmesiyle okunmuşsa, okunur okunmaz yeme ve içmeyi bırakmak gerekir. Aksi hâlde oruç bozulabilir. En doğrusu ezandan önce yeme içme işini bırakmaktır.
İmsak vakti girdiği hâlde, "ezan okunurken yiyip içebilirim" zannıyla ezan okunurken yiyip içen, bir gün kaza orucu tutmalıdır.
NAFİLE ORUÇ NEDİR?
Peygamber Efendimizin Ramazan ayının dışında tutmuş olduğu oruçlar vardır. Bu oruçlar genel anlamıyla nâfile oruçlardır. Yani farz olmayan oruçlardır. Nafile ibadetlere, sünnet, müstehap ve mendup da denir.
Esas olarak nafile ibadetler, yapıldığı zaman sevap kazanılan, yapılmadığı zaman da bir cezası gerekmeyen şeylerdir.
Yoksa nafile Türkçede kullanıldığı gibi “gereksiz, faydasız, boş şeyler” anlamında davranışlar değildir.
Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, bu anlamda yıl içinde belli aylarda ve günlerde nafile oruçlar tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş, fazilet ve sevabından söz etmiştir. Sahabiler de Resulullah’tan gördükleri biçimde bu oruçları tutmuşlardır. Efendimizin bizzat uygulamaları olduğu ile alakalı pek çok rivayet mevcuttur:
Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.
Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir.
Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)
Ramazanı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.
"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)
Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir.
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