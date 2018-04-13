KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından, Mimar Sinan tarafından 1571'te yapılan camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kıldı, dua etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle mevlit ve ilahiler okundu.

Duanın ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.