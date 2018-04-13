HABER

Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Kandil, İzmit'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi

Miraç Kandili

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından, Mimar Sinan tarafından 1571'te yapılan camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kıldı, dua etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle mevlit ve ilahiler okundu.

Duanın ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli Miraç Kandili

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.