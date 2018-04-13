İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Miraç Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde program düzenlendi.
Eyüp Sultan Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kandil vesilesiyle oruç tutan bazı vatandaşlar cami avlusunda iftar yaptı.
Miraç'ın öneminin anlatıldığı vaazın ardından, mevlit okundu, dualar edildi.
Ayrıca, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği tarafından caminin avlusunda Mescid-i Aksa'nın maketi sergilendi.
Vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesine de ziyarette bulunup dua etti.
Bu arada, İstanbul'daki birçok camide kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.
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