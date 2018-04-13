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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Kandil, Bosna Hersek'te coşkuyla kutlandı

SARAYBOSNA (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla Bosna Hersek'teki Müslümanlar camilerde düzenlenen özel programlara katılarak dua etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kandil dolayısıyla akşam namazının ardından program düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilip, ilahiler okundu.

Ülkenin farklı yerlerindeki Müslümanlar da Miraç Kandili dolayısıyla camilere adeta akın etti.

Programlara yoğun ilgi gösterenler namaz kıldı ve dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Miraç Kandili

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