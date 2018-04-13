ERZİNCAN/AĞRI (AA) - Erzincan ve Ağrı'daki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzincan'da Terzibaba Camisi'nde düzenlenen programa, Vali Ali Arslantaş, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile Kemaliye ilçesindeki dinamitlerin imhası sırasında yaşanan patlamada şehit olan uzman çavuş Serdal Güneş'in silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Güneş için Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Müftü Yavuz Karabayır, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitler için dua eden Karabayır, daha sonra verdiği vaazda, gecenin önemine işaret ederek, bereket ve hikmetlerle dolu bu mübarek gecenin İslam aleminin birlik beraberliğiyle insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Müftü Karabayır, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk, varlık düzeyinde hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allah'a ulaşmak için kat etmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsal teşkil eden kutlu bir yolculuktur. Bu anlamda Miraç, insanın erdeme yolculuğunu, beşerilikten insaniliğe yükselişini ifade etmektedir. Rabbimiz, müstesna gece ve geceler hürmetine, kıymet verdiği bütün mukaddesat hatırına acılarla yoğrulmuş ümmet coğrafyamıza merhametiyle muamele buyursun. Güzel ülkemizin makus talihini, bahtını ak ve pak eylesin."