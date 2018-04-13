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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da kandil dolayısıyla programlar düzenlendi

İZMİR (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da programlar düzenlendi.

İzmir Müftülüğü tarafından Buca Yıkıkkemer Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

Denizli'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla Delikliçınar Yeni Cami, Ulu Cami ve Hilal Camisi olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Delikliçınar Yeni Cami'de düzenlenen kandil programına katılanlar namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık ise verdiği vaazda, ibadetin ve namazın önemini anlattı.

Uşak'ta, Miraç Kandili dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Bazı camilerdeki yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını sokakta kıldı. Çakoloz Camisi'nde namazın ardından vatandaşlara avluda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aydın'da, başta Bey ve Eskiyeni camileri olmak üzere kentteki camilerde yapılan programlara katılan vatandaşlar, kandilin maneviyatını yaşadı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Bey Camisi'ndeki programa katıldı.

Yatsı namazının ardından AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu.

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Aydın Denizli izmir mevlid Miraç Kandili uşak

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