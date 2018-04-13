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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:48 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de kandil programları düzenlendi

Miraç Kandili

Miraç Kandili dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi, vatandaşlar namaz kıldı, dualar etti.

Bazı vatandaşlar camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Bazı camilerde namaz sonrası vatandaşlara lokum ve lokma ikram edildi.

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları yapıldı. Kent merkezindeki İlahiyat Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi. Bazı vatandaşlar ise cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulundu.

Kütahya'da Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, verilen vaazı dinledi, dua etti.

İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen programda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda Miraç Kandili’nin öneminden bahsederek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

Yalova Merkez Camisi'nde akşam namazının ardından camiye gelen her yaştan çok sayıda vatandaş, namaz kıldı, dua etti. Programda ilahiler, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Duanın ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara AK Parti teşkilatları tarafından lokum dağıtıldı.

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Karamercimek, vatandaşların kandilini tebrik etti.

Çanakkale'deki camilerde kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.

Tarihi Necippaşa Camisi'nde hayırsever bir vatandaş tarafından şehitler için lokum dağıtıldı ve gül suyu ikram edildi.

Lapseki'deki İskele ve Merkez camileri ile Eceabat'taki 57. Alay Camisi'nde de cemaat tarafından akşam namazının ardından düzenlenen mevlit programlarında dualar okundu.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutladı.

Balıkesir'de ilgi dolayısıyla dolan camilere sığmayan cemaat namazını avluda kıldı.

Kent merkezindeki Tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Camiye gelenlere İl Müftülüğü tarafından gül suyu, lokum ve şerbet ikram edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesindeki camilere vatandaşlar akın etti. Bilecik merkezde bulunan Kayıboyu Camisi'de düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazı kılındı. İl Müftüsü Necati Akkuş, Miraç Kandili'nin önemini anlattı.

Bozüyük ilçesinde Yenidoğan ve Kasımpaşa camilerindeki programa da yoğun ilgi oldu. Çok sayıda kişi geceyi ibadet ederek geçirdi.

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Miraç Kandili Yalova

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