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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "Kudüs" temalı program düzenlendi - Kudüs Vaizi Şeyh Raid Fethi: - "İşgalciler yıkıyorlar, biz yapmaya devam edeceğiz, onlar öldürüyorlar, biz yaşatmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği'nce Miraç Kandili dolayısıyla "Kudüs" temalı program gerçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Miraç'a ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin sinevizyon gösterildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dernek başkanı Adem Yenihayat, katılımcıların Miraç Kandili'ni kutladı, derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kudüs Vaizi Şeyh Raid Fethi de Kudüs’e bakarken Selahaddin Eyyubi'nin görmezlikten gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda kahramanların Kudüs’te olduğunu belirten Fethi, "Allah’ın davasını omuzlarında yüklenecek cemiyet Kudüs’te olacak. Onların sözlükleri başkadır. Çocuk demek kahraman demektir. Onların gözleri, bakışları bambaşkadır. Onları, anneleri, babaları farklı yetiştirir. Ateş olarak gösterilen şey aslında tatlı bir sudur." dedi.

Fethi, "İşgalciler yıkıyorlar, biz yapmaya devam edeceğiz, onlar öldürüyorlar, biz yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ten Mescid-i Aksa’yı izlediklerini aktaran Fethi, Kudüs’ü izlerken dünyanın gözlerinde küçüldüğünü ifade etti.

Program sonunda, geceye katılan vatandaşlar arasında ücretsiz Kudüs ziyareti çekilişi yapıldı.

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Kudüs Miraç Kandili

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