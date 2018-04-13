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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Kandil, Makedonya'da dualar ve ilahiler okunarak kutlandı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Üsküplü Müslümanlar, kandili Mustafa Paşa Camisi'nde yatsı namazı öncesinde düzenlenen etkinlik ile kutladı.

Başta ünlü hafız ve sanatçı Burhan Şaban olmak üzere Üsküplü hafızlar Türkçe ve Arnavutça ilahiler seslendirdi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, kandilin İslam dünyasında birlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.

Program sonunda dualar edildi ve namaz kılındı.

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Anahtar Kelimeler:
dua Makedonya Miraç Kandili Üsküp Yatsı Namazı

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