Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Üsküplü Müslümanlar, kandili Mustafa Paşa Camisi'nde yatsı namazı öncesinde düzenlenen etkinlik ile kutladı.
Başta ünlü hafız ve sanatçı Burhan Şaban olmak üzere Üsküplü hafızlar Türkçe ve Arnavutça ilahiler seslendirdi, Kur'an-ı Kerim okudu.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, kandilin İslam dünyasında birlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Program sonunda dualar edildi ve namaz kılındı.
Selahattin Demirtaş için karar verildi
Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?
Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı
Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum