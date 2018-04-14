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Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

Kandil, Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'daki camilerde okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla idrak edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Müftülüğünce İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami ile kentteki bazı camilerde kandil programları düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ile Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, dua edildi.

Vatandaşlardan Ferhat Ünal, Müslümanların İslam coğrafyasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi temennisinde bulundu.

Fatma Tuncay, Kudüs'ün özgürlüğü için dua ettiğini, şehrin özgür olduğu bir zamanda orada namaz kılmak istediğini belirtti. Tuncay, "Biz genellikle hep başkalarını suçlarız, Amerika ve İsrail'i suçlarız. Kendimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece kınamakla kalmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

- Elazığ

Elazığ'da kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzzet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vatandaşlara Miraç Kandili ile ilgili bilgi verdi.

- Siirt

Siirt'te Ensar, Ulu, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

İl Müftüsü Faruk Arvas, Abdulhakim Sancak Camisi'nde, İsra ve Miraç hadisesini anlattı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler okundu.

- Batman

Batman Müftülüğünce Şevket Başak Camisi'nde düzenlenen kandil programında Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Mescid-i Aksa ve Filistin için dua edildi.

- Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de Nuh Nebi ile Ulu Cami'de düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Camilerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Miraç Kandili

- Kandil, Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'daki camilerde okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla idrak edildi

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