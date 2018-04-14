DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Müftülüğünce İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami ile kentteki bazı camilerde kandil programları düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ile Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, dua edildi.

Vatandaşlardan Ferhat Ünal, Müslümanların İslam coğrafyasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi temennisinde bulundu.

Fatma Tuncay, Kudüs'ün özgürlüğü için dua ettiğini, şehrin özgür olduğu bir zamanda orada namaz kılmak istediğini belirtti. Tuncay, "Biz genellikle hep başkalarını suçlarız, Amerika ve İsrail'i suçlarız. Kendimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece kınamakla kalmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

- Elazığ

Elazığ'da kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzzet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.