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Miraç kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:05 | Son Güncelleme

Miraç Kandili, Almanya'da Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi

BERLİN (AA) - Tüm İslam aleminde olduğu gibi Miraç Kandili Almanya'daki Müslümanlar tarafından da idrak edildi.

Özellikle Köln Merkez ve Berlin Şehitlik camilerinde kandil nedeniyle özel program düzenlendi. Her iki camide de akşam namazından sonra başlayan programda, Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Köln Merkez Camisi'ndeki programda vaaz veren Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, ''Miraç kelime anlamı itibarıyla sadece göklere doğru yükselmekten öte, insanın kendi seması olan kalbine ve iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur. Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’da ve göklerde Hz. Peygamber ile gerçekleşen bu kutlu yolculuk, bizlerin de manevi merkezi olan gönül dünyamızda gerçekleşmelidir. Rabbimizin biz kullarına bu gece hediye ettiği namazla gönül dünyamızı tekrar imar ederek ona yaklaşalım, ellerimizi semaya, yaralı gönüllerimizi bizi bizden daha iyi bilen Mevla’ya açalım. Miracı yüreklerimizde doya doya yaşayalım.” ifadesini kullandı.

Programın sonunda camiye gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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Almanya Miraç Kandili

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