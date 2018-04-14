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Miraç Kandili Ceylanpınar’da coşkuyla ihya edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Miraç Kandili münasebetiyle Ceylanpınar Belediyesi tarafından Yeni Camii’de kandile özel program düzenlendi.İlçede bulunan Yeni Camii’de düzenlenen program Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı.

Miraç Kandili Ceylanpınar’da coşkuyla ihya edildi

Miraç Kandili münasebetiyle Ceylanpınar Belediyesi tarafından Yeni Camii’de kandile özel program düzenlendi.
İlçede bulunan Yeni Camii’de düzenlenen program Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, müezzinler tarafından çeşitli ilahiler ve ezgiler seslendirildi. Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Miraç Kandili Özel Programı’na yüzlerce vatandaş katıldı. Yeni Camii’de düzenlenen programa Ceylanpınarlı kadınlarda katılım sağladı.
Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili’n de organize edilen programa vatandaşlar ilgisi yoğun oldu. Düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Öte yandan program sonunda Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gelen vatandaşlara gül suyu dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Miraç Kandili’ni anlayan toplumların büyük erdemlere ulaşacağını ifade etti. Daşkıran, “Mekke-i Mükerreme’de müşriklerin Müslümanlar’a uyguladığı zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar her türlü insani ve ticari büyük bir boykota maruz kalmışlardı. Yüce Rabbimiz, Hz. Muhammed (S.A.V.)’i huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç mucizeleri ile lütuflandırdı, şereflendirdi. Bu gecede peygamberimizin Mescid-i Aksa’dan göklere yükselip yüce Allah’tan vahiy aldığı, ümmetine dünya ve ahiret hayatında huzura, mutluluğa, barışa götürecek önemli mesajları gönderdiği bir gecedir. Miraç, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Miraç’ı anlayan toplum, hak, adalet, dürüstlük, kardeşlik gibi erdemlerle yücelir” diye konuştu.

Miraç Kandili Ceylanpınar’da coşkuyla ihya edildi

Miraç Kandili Ceylanpınar’da coşkuyla ihya edildi

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