Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığı gece olan Miraç, Van’da da idrak edildi.

Miraç Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi. Hayırsever vatandaşlar, getirdikleri çeşitli yiyecek ve içecekleri cami girişinde halka dağıttı.

Tuşba İlçe Müftüsü Zehit Demirel, Miraç gecesinde Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığını anımsattı. Anne-babaya saygı, kul hakkı ve israf konusunda da vaaz veren Demirel, Miraç’ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.