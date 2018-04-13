Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığı gece olan Miraç, Van’da da idrak edildi.
Miraç Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi. Hayırsever vatandaşlar, getirdikleri çeşitli yiyecek ve içecekleri cami girişinde halka dağıttı.
Tuşba İlçe Müftüsü Zehit Demirel, Miraç gecesinde Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığını anımsattı. Anne-babaya saygı, kul hakkı ve israf konusunda da vaaz veren Demirel, Miraç’ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.
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