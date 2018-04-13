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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığı gece olan Miraç, Van’da da idrak edildi.Miraç Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de bir program düzenlendi.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığı gece olan Miraç, Van’da da idrak edildi.
Miraç Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi. Hayırsever vatandaşlar, getirdikleri çeşitli yiyecek ve içecekleri cami girişinde halka dağıttı.
Tuşba İlçe Müftüsü Zehit Demirel, Miraç gecesinde Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Allah’ın huzuruna vardığını anımsattı. Anne-babaya saygı, kul hakkı ve israf konusunda da vaaz veren Demirel, Miraç’ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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