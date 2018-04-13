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Miraç Kandili mesajları 2018: Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun. Bugün Hz. Peygamber efendimizin göğe yükselişi dualar ve namazlar ile idrak edilecek. Ayrıca Türkiye'de gelenek haline geldiği üzere insanlar birbirleriyle güzel Miraç kandili mesajları paylaşacaklar. Mübarek Cuma gününe denk gelen bu kandil de dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşmak isterseniz kısa, uzun, orijinal ve resimli miraç kandili mesajları haberimizde...

Miraç Kandili mesajları 2018: Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

2018 yılında üç aylara girmemizle birlikte ikinci önemli dini güne geldik. Bu akşam yani Miraç kandilinde Türkiye'nin dört bir yanında dualar ve cemaat ile kılınacak namazlarla Miraç mucizesi idrak edilecek. Kandil vesilesi ile insanlar sevdikleriyle ve yakınları ile güzel kandil mesajları paylaşacaklar. Miraç Kandili mesajları ile yakınlarına iyi dileklerini, dualarını, bu kandilin manevi önemini ve anlamını aktaracaklar. Siz de bu kandil de yakınlarınıza onları hatırladığınızı, yüreğinizde olduklarını göstermek istiyorsanız haberimizde derlediğimiz ve hazırladığımız kısa, uzun, orijinal veya resimli miraç kandili mesajlarından beğendiklerinizi gönderebilirsiniz.

ORİJİNAL KANDİL MESAJLARI

Bu Miraç kandili mesajları siz okuyucularımız için orijinal olarak hazırlanmıştır. Bu kısa ama öze kandil mesajları ile yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz.

  • Yakınlık mekanla veya zamanla ilgili değildir. Ellerini göğe açıp da dua ederken aklına gelenler gerçekten sana yakın olanlardır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • Dualarınız kabul olsun, işleriniz rast gitsin, saadetiniz daim; kandiliniz kutlu olsun.

  • Bu hayırlı ve mübarek gecede yüreklerimiz ibadetle dolsun, gönüllerimiz bir olsun.. Hayırlı kandiller!

  • Mübarek üç aylar hayırlara vesile olsun.. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.

  • Allah’ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Hadis) Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

  • Hayatın keşmekeşi içinde ayrı düşsek de dostlarımız hep yüreğimizdedir. Bir gün gene yollarımız kesişir kaldığımız yerden devam ederiz. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allahım mümin kullarını şefkatinden ve merhametinden mahrum bırakma amin. Miraç kandilimiz mübarek olsun.

  • Ölümün bil ayıramayacağı gönüller vardır. Mesafeler uzamışsa aramızda ne olacak, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

  • Miraç kandilin mübarek olsun. Cenab-ı Hak sana, sevdiklerinle ve yakınlarınla beraber sağlıklı, mutlu mesut ve huzurlu bir yaşam bahşetsin.

  • Bu mübarek Miraç kandilinde ellerini semaya, gönlünü Hakk'a aç, günahların için tevbe et. Hayırlı kandiller.

  • Bu kandil gecesi Allah’ın aşkıyla yan, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de kat duana. Kandiliniz kutlu olsun.

    • KANDİL CUMAYA DENK GELDİ!

    Bugün Kandil olmasının yanında mübarek Cuma günü de... Yani bu sabah Cuma namazı kılınacak ve Cuma mesajları da paylaşılacak.

    Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

    KISA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

    • Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

    • Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.

    • Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

    • Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

    • Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

    • Allah"ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

    • Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
    • Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duasıMiraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

    • Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

    • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

    • En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….

    • Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

    • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun
    Miraç Kandili nedir? Kandilde ne yapılır?Miraç Kandili nedir? Kandilde ne yapılır?

    UZUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

    Yakınlarınıza ileteceğinzi kandil mesajının zengin ve ve içerik olarak daha bol olmasını isteyenler için uzun kandil mesajları da derledik.

    • Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

    • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin. Miraç kandilin mübarek olsun…

    • Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

    • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah(c.c) affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?

    • Hayır işler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah"ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.
    Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

    • Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız Askınız kadar mutlu, Askınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

  • Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.

  • Allah(c.c)’ın daveti üzerine peygamberiz bir gece melekler tarafından mekkeden kudüse götürülmüştür. Burada cebrail ile birlikte bütün gökleri aşarak ”sidretül münteha” denilen makama yükselmiş ve Allah(c.c) ile görüşmüştür. Bu yolculuğun Mekke'den Kudüs'e kadar olan bölümüne isra Kudüs'ten Allah(c.c) ile görüşmesine kadar ise Mirac denir. Bu görüşmede pegamber efendimize ümmet’i için vakit namaz ve Mirac hediye edilmiştir. Hayırlı Kandiller!

  • Allah(c.c)’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Miraç Kandili’nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

  • Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah(c.c) yanında rütbesi vardır.
    • Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

    RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

    Görselliğe büyük önem verilen sosyal platformlarda pek çok kişi böyle özel günlerde resimli mesajları paylaşmayı tercih ediyor. Biz de Mynet olarak okuyucularımız için en güzel resimli Miraç kandili mesajlarını topladık.

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    Okuyucu Yorumları 1 yorum
    İslam'da olmayan, uydurularak dine mal edilmiş gelenek dini göstergeleri bunlar ve diğerleri. Kur'an'ı açın okuyun. Özel geceler ve kutlamaları yok. Meshep ve tarikat ta yok.Aksine bölünmelere karşı uyarılar var.(Enam 159) Abdest, yüz yıkama, kolları yıkama, baş ve ayakları mesh olarak ifade edilmiş.Diğer ayrıntılar yok.(Maide 6) Namaz ise 3 vakit ve 2 rekat.(Hud 114)(Nisa 102)Üstelik bir sürü uydurma ritüellerden uzak. Ve daha neler neler.! Sorun İslam da değil.Onu menfaati ve kötü niyetli hurafelerle doldurup, zorlaştıran insan da.
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