Miraç Kandili mesajları 2018: Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

2018 yılında üç aylara girmemizle birlikte ikinci önemli dini güne geldik. Bu akşam yani Miraç kandilinde Türkiye'nin dört bir yanında dualar ve cemaat ile kılınacak namazlarla Miraç mucizesi idrak edilecek. Kandil vesilesi ile insanlar sevdikleriyle ve yakınları ile güzel kandil mesajları paylaşacaklar. Miraç Kandili mesajları ile yakınlarına iyi dileklerini, dualarını, bu kandilin manevi önemini ve anlamını aktaracaklar. Siz de bu kandil de yakınlarınıza onları hatırladığınızı, yüreğinizde olduklarını göstermek istiyorsanız haberimizde derlediğimiz ve hazırladığımız kısa, uzun, orijinal veya resimli miraç kandili mesajlarından beğendiklerinizi gönderebilirsiniz.

ORİJİNAL KANDİL MESAJLARI

Bu Miraç kandili mesajları siz okuyucularımız için orijinal olarak hazırlanmıştır. Bu kısa ama öze kandil mesajları ile yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz.