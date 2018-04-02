Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Miraç Kandili, Peygamberimizin İlahi huzuru yükseldiği mübarek gecedir. İslam alemi için büyük önemi olan Miraç Kandili'nde Efendimiz'e beş vakit namaz farz olduğu beyan edildi. İsra (gece yürüyüşü) ve Miraç (yükselmek) olaylarında oluşan bu önemli gece, Miraç Kandili ne zaman merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Recep ayının ilk cuma gecesinde Regaip Kandili'nin idrak eden müminler, Miraç Kandili'ni de aynı şekilde değerlendirmek için sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorlar. 2018 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak “isra”, gece yürüyüşü, gece yolculuk etmek, “miraç” ise yükselmek, yükseğe çıkmak anlamlarına gelmektedir. İsrâ ve Mirac hadisesi, Efendimizin (asm) peygamberliğinin on ikinci yılında, Mekke’de vuku bulmuştur. Diyanet İşlerinin dini günler takvimine göre Miraç kandili 13 Nisan 2018 Cuma akşamı idrak edilecek. Peki Miraç kandilinin önemi ve anlamı nedir? Miraç kandilinde hangi ibadetlerde bulunmak, hangi duaları etmek gerekir. 2018 yılında Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Yani 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı sonrasında ilk teravih namazı eda edilecek. Sonrasında ise gece sahura kalkılacak.

MİRAÇ'IN İSLAM'DAKİ YERİ Miraç Kur'an'da Necm Surei 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir. ﴾13-14﴿ Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü.

﴾15﴿ Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.

﴾16﴿ O an sidreyi bürüyen bürümüştü.

﴾17﴿ Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.

﴾18﴿ Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü. Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez.

MİRAÇ GECESİ NELER OLDU? Hazreti Peygamber (asm) Mescid-i Haram’dan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi.[8] Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın (as) makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi. Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim’in de (Aleyhimüsselam) bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hazreti Muhammed (asv) bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı. Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber’e (asm) iki kap getirildi ki; kabın birisinde şarap, diğerinde süt vardı. “Bunlardan hangisini istersen, al!" denildi.[ Peygamberimiz (asm) sütü seçti. Cebrail (as), Peygamberimiz’e (asm): "Sen fıtratı seçtin, eğer sen şarabı almış olsaydın, senden sonra ümmetin azardı. Sütü tercih etmekle sen de fıtrata yöneltildin, ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size haram kılındı!” dedi. Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim (Aleyhimüsselam ecmain) gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin!..” dediler, tebrik ettiler. Sonra her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti.