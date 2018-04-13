Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Miraç Kandili, bu gece idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, 13 Nisan Cuma'yı 14 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece yani bu akşam idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Beştepe Millet, Şanlıurfa'da Halilurrahman, Manisa'da Hatuniye, Bursa'da Ulu, Konya'da İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih ve Mimar Sinan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Bunların dışında Miraç Kandili’nde geceyi değerlendirmek isteyenler televizyonlarda yayınlanacak kandil programlarını merak edip araştırıyor. Miraç Kandili için hazırlanmış programların hangi kanalda saat kaçta olacağı bilgisini haberimizde topladık. Miraç Kandili programları için kanallar hangi mekanları seçti, programda kimler yer alacak? İşte detaylar…

MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMLARI 13 NİSAN CUMA

Miraç Kandili’ne özel programlar hazırlayan kanallar, ayrı mekanlarda yayınlar yapacaklar.