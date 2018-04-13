Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Miraç Kandili, bu gece idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, 13 Nisan Cuma'yı 14 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece yani bu akşam idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Beştepe Millet, Şanlıurfa'da Halilurrahman, Manisa'da Hatuniye, Bursa'da Ulu, Konya'da İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih ve Mimar Sinan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.
Bunların dışında Miraç Kandili’nde geceyi değerlendirmek isteyenler televizyonlarda yayınlanacak kandil programlarını merak edip araştırıyor. Miraç Kandili için hazırlanmış programların hangi kanalda saat kaçta olacağı bilgisini haberimizde topladık. Miraç Kandili programları için kanallar hangi mekanları seçti, programda kimler yer alacak? İşte detaylar…
Miraç Kandili’ne özel programlar hazırlayan kanallar, ayrı mekanlarda yayınlar yapacaklar.
1. Miraç Kandili Özel programı canlı yayınla TRT1'de ekrana geliyor. Bu yayın aynı zamanda TRT Avaz ile TRT Diyanet kanallarından da yayınlanacak. TRT 1 canlı yayını ile Miraç Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
TRT 1 Miraç Kandili Özel Programı İzle (19.30)
2. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna kabul edildiği Miraç Gecesi Fatih Camii’nden yapılacak Miraç Kandili Özel programıyla Kanal 7’de karşılanacak. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın duahanlığını yapacağı gecenin feyzi Fatih Camii’nin manevi atmosferinden izleyiciye ulaştırılacak. Kanal 7’deki Miraç Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Kanal 7 Miraç Kandili Özel Programı İzle (20.10)
3. Peygamber Efendimizin, Allah katına yükseldiği, namazın farz olunduğu müjdesiyle döndüğü Miraç gecesini dünyaca ünlü Abdurrahman Sadien, Takdir Fariza Hasan ve Egzon İbrahim'in katılımlarıyla karşılıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nden canlı yayınla Miraç Kandili Özel programı cuma akşamı Kanal D'de! Kanal D’deki Miraç Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Kanal D Miraç Kandili Özel Programı İzle (21.30)
4. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bereketin coşkusu, yükselişin huzuru Miraç Kandili'nde atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kandil özel duası, ilahiler ve kasidelerle Miraç Kandili Özel Programı, 13 Nisan Cuma akşamı 23.20'de atv'de. ATV’deki Miraç Kandili programını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
ATV Miraç Özel Programı İzle (23.20)
Show TV Miraç Kandili Özel Programı İzle (23.45)
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