HABER

Miraç Kandilinde eski gelenek yaşatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.

Miraç Kandilinde eski gelenek yaşatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (S.A.V) miraca çıktığı gece olan Miraç Kandili münasebetiyle Halil-ur Rahman yerleşkesinde vatandaşlara süt ikramında bulundu.
Akşam namazında okunan mevliti şeriflerin ardından Halil-ur Rahman bölgesinde Hz. Muhammed’in (S.A.V) sünnetlerinden olan süt ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, eski gelenekleri tekrar yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantları gezerek vatandaşların kandilini kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, kurulan standın başına geçerek vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Miraç Kandilinde eski gelenek yaşatıldı

Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.