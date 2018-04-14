Miraç Kandilinde eski gelenek yaşatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (S.A.V) miraca çıktığı gece olan Miraç Kandili münasebetiyle Halil-ur Rahman yerleşkesinde vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Akşam namazında okunan mevliti şeriflerin ardından Halil-ur Rahman bölgesinde Hz. Muhammed’in (S.A.V) sünnetlerinden olan süt ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, eski gelenekleri tekrar yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantları gezerek vatandaşların kandilini kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, kurulan standın başına geçerek vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.