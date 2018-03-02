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"Miraciyye Saklı Miras" filminin gala gösterimi gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

"Miraciyye Saklı Miras" filminin gala gösterimi gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Murat Pay'ın, miracı konu edinen ve Mevlid-i Şerif gibi müzikal bir altyapıyla okunan miraciyyeyi ele aldığı "Miraciyye Saklı Miras" adlı filmi izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Ayşe Pay, Murat Pay ve Alper Bozkurt'un kaleme aldığı filmin gala gösterimi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmen Pay, filme ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da gösteriminin yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "İnşallah filmdeki o güzel insanların bu vesileyle seyirciyle buluşması mümkün olur. Filmin tamamlanması, hazırlıkları ve çalışmaları ile birlikte takriben bir yılı buldu." dedi.

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde filmin ilk gösteriminin yapıldığını belirten Pay, Miraç Kandili'nde televizyonda gösterilmesinin planlandığını aktardı.

Mehmed Safiyüddin Erhan, miracın merdiven anlamına geldiğini belirterek miraciyye konusunda detaylı bilgi verdi.

Türk edebiyatında pek çok miraçname yazıldığını ve 300 yılı bulan bir geçmişi olduğunun altını çizen Erhan, "Çok mühim ve çok yüksek bir eser. O devirde, iklimde geçen bir dille kaleme alınmış ve o senelerin musiki zenginliği içinde bestelenmiş, çok yüksek bir zevke hitap ediyor. Okunduğu yerler, umumiyetle dergahlar ve onların mensupları arasında revaç bulmuş. Yakın tarihe kadar okunagelmiş. 1926'da dergahların sırlanmasıyla, bu eserin de okunması inkıtaya uğramış." ifadelerini kullandı.

Filmde rol alan Mehmet Usta, çok önemli ve özel bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Bu kadar kıymetli insanla bizi bu filmin buluşturmuş olması bile, benim açımdan bugün çok önemli, özel bir ders yaptığımızı anlatıyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun." diye konuştu.

Nail Kesova, Suna Sancaktar, Ahmet Taşdemir, Sercan Gülbahar, Murat Taştekin ve Ahmet Saka'nın da rol aldığı filmde, "Raci" karakterinin, çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemi üzerinden dört ayrı hikayeyle, 18. yüzyılın başlarında vefat eden bestekar Nayi Osman Dede'nin Türk müziğinin başyapıtlarından birisi kabul edilen Miraciyye eserinin peşine düşme serüveni anlatılıyor

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