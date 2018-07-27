HABER

Miras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, miras kavgasında kardeşinin pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Salih Sinder'in (62) cenazesi, Çan ilçesinde toprağa verildi.

Miras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildi

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, miras kavgasında kardeşinin pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Salih Sinder'in (62) cenazesi, Çan ilçesinde toprağa verildi. Ağabeyini vurduktan sonra aynı silahla yaşamını son veren Ahmet Sinder'in (59) cenazesi ise Uzunalan köyünde toprağa verildi.
Çan'da dün meydana gelen olayda, ailelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ahmet Sinder ile ağabeyi Salih Sinder, bir kez daha tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evinden pompalı tüfeğini alan Ahmet Sinder, ağabeyi Salih Sinder'e ateş açtı. Salih Sinder, kanlar içinde yerde kaldı. Olayın ardından eve giren Ahmet Sinder, bu kez aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Salih Sinder’in cenazesi bugün ikindide Çan'daki Demirci Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehir mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, ağabeyini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son veren Ahmet Sinder'in cenazesi ise Uzunalan köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Miras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildiMiras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildiMiras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildiMiras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildi

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandıÇöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hür jetimiz ise 2021'de pilotlarımızın hizmetindeCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hür jetimiz ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.