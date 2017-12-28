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Miras kavgasında öldürülen kadın toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:24 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, miras tartışmasında kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen 46 yaşındaki Nazmiye Aslan toprağa verildi.

Akyazı Konuralp Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Murat Düzen, yaşayan babalarından kalacak miras nedeniyle tartıştığı ablası Nazmiye Aslan'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. 3 çocuk annesi Nazmiye Aslan,i bugün Yeniköy Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ablasını tüfekle vurarak öldüren Murat Düzen'in Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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