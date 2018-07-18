HABER

Miras yüzünden annesini ve kardeşini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 02:30 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de, babasından kalan kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartıştığı annesi ve kardeşini havalı silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince olay yerinden kaçamadan yakalandı

Miras paylaşımı nedeniyle tartıştığı annesi ve kardeşini havalı silahla yaralayan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde yaşayan R.Ş. ile bir süre önce vefat eden babasından kalan mirasın paylaşımı konusunda annesi Z.Ş. ve kardeşi A.Ş. arasında tartışma çıktı.

Zanlı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, yanında getirdiği havalı tabancayla annesi ve kardeşini yaraladı.

Yaralanan anne ve oğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

R.Ş. ise olay yerinden uzaklaşamadan Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Büyükçekmece'de hastane yanındaki fabrikada yangınBüyükçekmece'de hastane yanındaki fabrikada yangın
İzmir'deki orman yangınıİzmir'deki orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile içi kavga kavga miras paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı

Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.