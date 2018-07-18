Miras yüzünden annesini ve kardeşini yaraladı

Miras paylaşımı nedeniyle tartıştığı annesi ve kardeşini havalı silahla yaralayan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde yaşayan R.Ş. ile bir süre önce vefat eden babasından kalan mirasın paylaşımı konusunda annesi Z.Ş. ve kardeşi A.Ş. arasında tartışma çıktı.
Zanlı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, yanında getirdiği havalı tabancayla annesi ve kardeşini yaraladı.
Yaralanan anne ve oğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
R.Ş. ise olay yerinden uzaklaşamadan Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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