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Mirasımız Derneği'nden Filistinlilere Ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

Mirasımız Derneği yetkilisi Halis Mutlu: - "Her ramazanda olduğu gibi, bu ramazanda da Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar sofraları kurmakla beraber her gün kumanya yardımında bulunuyoruz. Türkiyeli yardımseverlerin yardımlarıyla hazırlanan kumanyalar Kudüs'te ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı"

KUDÜS (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği), işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere kumanya yardımında bulundu.

Mirasımız Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yaşayan 300 Filistinli muhtaç aileye kumanya yardımı yaptı.

Mirasımız Derneği yetkilisi Halis Mutlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak Kudüs'te ramazan boyunca 15 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı planladıklarını ifade ederek, "Her ramazanda olduğu gibi, bu ramazanda da Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar sofraları kurmakla beraber her gün kumanya yardımında bulunuyoruz. Türkiyeli yardımseverlerin yardımlarıyla hazırlanan kumanyalar Kudüs'te ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." dedi.

Mutlu, derneklerinin bu yıl Türkiye'den bir grup gazeteci ve akademisyenle beraber Kudüs'e geldiklerini belirterek, grubun Eski Şehir'de yapılan kumanya dağıtımına eşlik ettiğini vurguladı.

Bugüne kadar Kudüs'te 46 cami ve 72 evi restore ettiklerini dile getiren Mutlu, Mescid-i Aksa'nın batı kısmında yer alan el-Meğaribe (Fas) mahallesindeki Tütüncü ailesinin de evine restorasyon çalışması başlattıklarını sözlerine ekledi.

Mutlu, Filistinli ailelerin evlerinin restorasyonuna özel önem verdiklerini kaydederek, bu restorasyon çalışmalarıyla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Filistinlilerin evlerine "Kayıp Mülkler" kanunu çerçevesinde el koymaya çalıştığına dikkati çekti.

Mirasımız Derneği gönüllüleri, sokak sokak dolaşarak Eski Şehir'de yaşayan yardıma muhtaç Filistinli ailelere kumanya dağıttı.

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