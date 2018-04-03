Mirasımız Derneği'nden kumbara kampanyası

İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği, "Kudüs için biriktir" kampanyası kapsamında dağıtılan kumbaralarda toplanan parayla, Filistinli yetimlere, yoksul ve bakıma muhtaçlara yardım edildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yaşayan ve yüzde 85'i yoksullukla mücadele eden Müslümanlara yönelik yardım çalışmalarından birinin de kumbara olduğu belirtilerek, kumbaralardan elde edilen günlük sadakaların gelirleriyle Filistinli yetimlere sahip çıkıldığı, yoksul ve bakıma muhtaç ailelere yardım sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yetimlere ve bakıma muhtaç ailelere yardımda bulunmak isteyenlerin iş yerleri ve evlerine kumbara temini için başvuruda bulunulabileceği vurgulanarak, "Derneğimiz tarafından kurulan kumbara biriminde çalışan kardeşlerimiz, adreslerinize kadar kumbara kutularının teslimini ve tahsili işlemlerini makbuz karşılığında yapmaktadırlar." ifadelerine yer verildi.