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Mirasımız Derneği'nden Mescid-i Aksa'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Mirasımız Derneği'nden Mescid-i Aksa'da iftar

KUDÜS (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği), Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinliye iftar verdi.

Mirasımız Derneği tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda büyük bir iftar sofrası kuruldu.

Dernek tarafından Harem-i Şerif'te kurulan sofrada yüzlerce Filistinli iftarını açtı.

Derneğin daveti üzerine Türkiye'den gelen birçok gazeteci ve akademisyen de iftara iştirak etti.

Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa avlusunda günde 3 bin 500 kişiye iftar vermeyi hedefliyor.

Dernekten daha önce yapılan açıklamaya göre, iftarların yanı sıra Kudüslü ihtiyaç sahiplerine de kumanya yardımı yapılacak.

Açıklamada, derneğin ayrıca, Kudüslü yetimlerin bayrama sevinçle girmeleri için bayramlıkları hazırlamaya devam ederken, yıl boyunca 450 Kudüslü Müslümanın birçok ihtiyacının karşılandığı ifade edilmişti.

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