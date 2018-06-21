"Mirasımız Kudüs" karikatür yarışması başladı

İslam alemi için anlamı büyük olan Kudüs'ün, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında bulunması ve İsrail'in Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uyguladığı baskıcı politika, ayrımcılık, ibadet özgürlüğünün kısıtlanması gibi konularda farkındalık oluşturmak istenen yarışmayla, Kudüs meselesinin uluslararası boyuta taşınması amaçlanıyor.

"Mirasımız Kudüs" ana başlığı altında karikatüristler tarafından Kudüs şehriyle alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi, yarışmanın birinci şartı olarak belirtildi.

Dernek açıklamasında, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan ödüllü karikatür yarışmasında aranan tek şartın "Kudüs sevgisi" olduğu belirtildi.

İSTANBUL (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen "2. Mirasımız Kudüs Uluslararası Ödüllü Karikatür Yarışması"na başvurular başladı.

Çizim tekniğiyle ilgili bir kural bulunmayan yarışmada, gönderilen karikatürün daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekiyor.

Yarışmaya katılım şartları arasında yaş sınırı aranmazken, konuyla alakalı olmak şartıyla katılımcılar, birden fazla karikatür çalışması gönderebilecek.

Birincilik ödülünün 15 bin lira olarak belirlendiği yarışmada ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 7 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Ayrıca yarışmacılara Mirasımız Derneği, Naci el-Ali, Necmettin Erbakan, 2. Abdulhamid Han ve Selahaddin Eyyubi özel ödülü olarak biner lira ödül takdim edilecek.

Başvurular "https://www.kuduscartoon.com/" adresinden yapılabiliyor.

