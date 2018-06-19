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Mirzabeyoğlu'nun ailesinden "Erdoğan'a destek" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Mütefekkir, yazar ve şair Salih Mirzabeyoğlu'nun eşi Hayran Erdiş, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek isteyen dostlarının talebi üzerine bugün Star gazetesinde bir duyuru yayımladı - Hayran Erdiş: - "Sağlığında sürekli Beyefendinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) faaliyetlerini takip ederdi. Kendisini tasvip eder, dua ederdi. Seçimlerin öne alınmasını memnuniyetle karşılamış ve 'Allah hayırlı etsin' demişti" - "Üstad Necip Fazıl'ın İdeolocya Örgüsü'nde örgüleştirdiği Başyücelik sistemini, eşim Başyücelik Devleti adlı eserinde detaylı olarak işlemiştir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Büyük Doğu'nun Başyücelik sistemine yakın durduğu için benimsiyordu ve o yüzden 'Evet' demişti. 'Artık bu düzene bir ruh, bir fikir kazandırmak lazım' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu gelişmeleri bekliyordu. Bu yüzden seçimlerin erkene alınması üzerine hayırlara vesile olması için dua etmiştir"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan ve 16 Mayıs'ta vefat eden Salih İzzet Erdiş'in eşi Hayran Erdiş, "Sağlığında sürekli Beyefendinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) faaliyetlerini takip ederdi. Kendisini tasvip eder, dua ederdi. Seçimlerin öne alınmasını memnuniyetle karşılamış ve 'Allah hayırlı etsin' demişti." dedi.

Erdiş, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek isteyen dostlarının talebi üzerine bugün Star gazetesinde bir duyuru yayımladı.

Hayran Erdiş duyuruda, "Erken seçim kararı aldıktan sonra eşim Salih Mirzabeyoğlu, muhtelif vesilelerle ve defaatle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemiz için bir zorunluluk olduğunu belirtmiş ve bugüne kadar yaptığı faaliyetlerden memnuniyetini dile getirerek, 'Allah muvaffak kılsın' duasını etmiştir. O yüzden ben de 24 Haziran seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum ve bunun hem gönüldaşlarım hem de kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum." ifadelerine yer verdi.

- "Beyefendiyi tasvip eder, dua ederdi"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erdiş, arkadaşlarının ve gönüldaşlarının "Seçimde durumunuz ne olacak, Salih Mirzabeyoğlu'nun bu konudaki görüşü neydi?" soruları üzerine konuyla ilgili duyuru yayınlama gereği duyduğunu söyledi.

Eşinin vefatından önce seçimlerin erkene alındığının açıklandığını hatırlatan Erdiş, "Sağlığında sürekli Beyefendinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) faaliyetlerini takip ederdi. Kendisini tasvip eder, dua ederdi. Seçimlerin öne alınmasını memnuniyetle karşılamış ve 'Allah hayırlı etsin' demişti." diye konuştu.

Mirzabeyoğlu'nun hükümetin Suriye'de yaptığı operasyonları desteklediğini aktaran Erdiş, orduya, askere, polise dua ettiğini ve kazanılan zaferlerden, başarılardan memnun olduğunu vurguladı.

- "Seçimin erkene alınması için dua etmiştir"

Eşinin Türkiye'nin durumunun çok kritik olduğunu söylediğine dikkati çeken Erdiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstad Necip Fazıl'ın İdeolocya Örgüsü'nde örgüleştirdiği Başyücelik sistemini, eşim Başyücelik Devleti adlı eserinde detaylı olarak işlemiştir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Büyük Doğu'nun Başyücelik sistemine yakın durduğu için benimsiyordu ve o yüzden 'Evet' demişti. 'Artık bu düzene bir ruh, bir fikir kazandırmak lazım' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu gelişmeleri bekliyordu. Bu yüzden seçimlerin erkene alınması üzerine hayırlara vesile olması için dua etmiştir."

Hayran Erdiş, eşinin referandumda arayan dostlarının talebi üzerine de "Tarafımız doğrudan evettir" şeklinde bir açıklama yayımladığını kaydetti.

Buna istinaden 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama yapmayı kendine görev bildiğini belirten Erdiş, "Ben bir şekilde kendi üzerime bıraktığı bir yük, bir görev gibi de gördüm. Onun seçimle ilgili düşünceleri konusunda tereddüdü olanlara meseleyi açıklama ihtiyacı duydum. Benim görüşüm de tabii ki aynı şekilde. İnşallah hayra vesile olur. Seçimin sonucu hayırlı olur. Allah Sayın Erdoğan'ın yardımcısı olsun. Türkiye'nin yardımcısı olsun. Müslümanların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Mütefekkir-yazar Salih Mirzabeyoğlu'nun eşi Hayran Erdiş

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