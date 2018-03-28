MİSİAD İzmir il yönetim kurulu belirlendi

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) İzmir İl Başkanlığı, ’Yeni Yönetim ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Tanıtımı’ toplantısında bir araya geldi.

MİSİAD İzmir İl Başkanı Mustafa Efe Öncel, 19 Mart’ta dernek merkezinde gerçekleşen kongrede tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Ayrıca, kongrede MİSİAD İzmir İl Başkanlığının ilk yönetim kurulu da oluşturuldu. Bunun üzerine Başkan Öncel, bir otelde ’Yeni Yönetim ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Tanıtımı’ adı altında toplantı düzenledi. Toplantıya MİSİAD Yozgat İl Başkanı Rıfat Kaplan ve MİSİAD İzmir il yöneticileri katıldı. Afrin’de şehit olan askerler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Başkan Mustafa Efe Öncel yaptı. MİSİAD İzmir’i faaliyetleri ile daha aktif hale getirdiklerini belirten Başkan Öncel, “İlk genel kurulumuz vatana ve millete hayırlı olsun. Bizler bu yola çıktığımızda bize ’MİSİAD nedir’ diye sordular. Biz onlara kısa ve net bir cevap verdik; MİSİAD, Türkiye’nin dünyaya açılan milli gücüdür. MİSİAD mezhep gözetmeyen, birleştirici-bütünleştirici, kucaklayıcı bir dernektir. Biz eksikleri onarmak, sevinçleri paylaşmak için bir araya geldik. Hırs nedir bilmeyen ve arkadaşlarının bir adım daha ileri gitmesi için uğraşan insanların bir arada bulunduğu bir derneğiz. 17 İzmirli üyemiz de kendini ispatlamış kişilerdir. Artık İzmir’de de sahalarda olacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Öncel’in ardından MİSİAD İzmir Başkan Vekili Av. Evren Kartal konuşma yaptı. MİSİAD ailesinin içerisinde yer almaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: "Emeğin sömürülmediği bir dünya düzeni istemekle kalmayan MİSİAD, bu düşünceyi iş hayatında uygulayan insanların bir araya geldiği bir topluluktur. MİSİAD’ın vizyonu atalarımızın canları pahasına kurmuş olduğu bu cennet vatanı ileriye taşımaktır. Değerlerimiz her türlü ticaretin üzerindedir ve hep öyle kalacaktır. Yüce Türk Devleti’nin bekası ve menfaatleri çalışmalarımızın sebebidir. Ticaretimizin temeli ahiliktir. Amacımız milli ve manevi duyguları gelişmiş sanayici ve iş adamlarını tek bir çatı altında toplayarak yeni bir sinerji yaratmak, üyeler arasında güç birliği sağlamak ve ortak çalışma zemini oluşturmaktır. Ülke menfaatleri doğrultusunda ekonomik gelişmelerde söz sahibi olmak, ulusal pazar hacmini genişletmek amacındayız."

MİSİAD tanıtım filmi ve MİSİAD Marşı’nın da seslendirildiği yemekli tanıtım toplantısında, MİSİAD İzmir İl Başkanlığı yönetiminde yer alan isimlerin kendini tanıtmasıyla sona erdi.