Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

ADANA,(DHA)- ADANA'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri misinalara takılan allı turnayı (filamingo) kurtararak koruma altına aldı. Allı Turna tedavisinin ardından tabi ortamına tekrar bırakılacak.
Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bir allı turnanın misinalara takıldığını gözlemleyen tabiat fotoğrafçılarının durumu hemen DKMP ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye gelen ekipler allı turnayı misinalardan kurtardı.
Allı turnanın yaralandığı görüldü. Allı turna, tedavi edilmesi için Tarsus Hayvanat Bahçesi veterinerlerine teslim edildi. Allı turna, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.
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