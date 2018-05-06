HABER

Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

ADANA'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri misinalara takılan allı turnayı (filamingo) kurtararak koruma altına aldı.

Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

ADANA,(DHA)- ADANA'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri misinalara takılan allı turnayı (filamingo) kurtararak koruma altına aldı. Allı Turna tedavisinin ardından tabi ortamına tekrar bırakılacak.
Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bir allı turnanın misinalara takıldığını gözlemleyen tabiat fotoğrafçılarının durumu hemen DKMP ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye gelen ekipler allı turnayı misinalardan kurtardı.
Allı turnanın yaralandığı görüldü. Allı turna, tedavi edilmesi için Tarsus Hayvanat Bahçesi veterinerlerine teslim edildi. Allı turna, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

FOTOĞRAFLI

Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Korkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleriKorkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleri
İşte Muharrem İnce'nin seçim vaatleriİşte Muharrem İnce'nin seçim vaatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.