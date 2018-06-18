Misinaya dolanan martıya botlu kurtarma

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kanadına misina dolandığı için denizde mahsur kalan martı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bozhane Limanı'nda bir martının denizde çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Yelken İhtisas Kulübü yöneticilerine bildirdi.
Martının bulunduğu alana giden kulüp yöneticileri, zodyak botuna aldıkları martının kanadına dolanan misinayı yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından kurtardı.
Kulüp yöneticilerinden Metin Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı bir vatandaşın kendilerine haber vermesi üzerine zodyak botu ile martının bulunduğu alana hareket ettiklerini söyledi.
Kanadına dolanan misina nedeniyle martının uçamadığını anlatan Akman, "Biz de martıyı kısa bir uğraşın ardından bota aldık ve dolanan misinayı çıkarttık. Son dönemlerde hayvanlara yönelik uygulanan şiddeti gördükçe içimiz acıyor. Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanlara da merhamet etmek, yardımcı olmak bir vatandaşlık görevidir." diye konuştu.
Bu arada cep telefonu ile kaydedilen kurtarma çalışmaları görüntülerinde, bir süre kaçmaya çalışan martının, bota alınıp misinadan kurtarıldıktan sonra uçması yer alıyor.
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