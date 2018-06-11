HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı

KAHİRE (AA) – Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in dün Kahire'de geçekleştirdiği temaslar sonrasında Mısır hapishanelerinde tutulan Etiyopyalı 30 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Kahire Uluslararası Havaalanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Etiyopyalı 30 mahkum bugün Başbakan Abiy Ahmed'in bulunduğu uçakla Kahire'den ayrıldı.

Mahkumların serbest bırakılma gerekçelerine ilişkin ise Mısır veya Etiyopya makamlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in bugün Kahire'den ayrıldığını duyurmuş, ancak 30 mahkumun affı konusuna değinmemişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed dün gerçekleştirdikleri görüşmede "ülkelerinin birbirlerine zarar vermeyeceği" konusunda karşılıklı teminat vermişti.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Kadın Üretici Pazarı'nda güneş enerjili serinlikKadın Üretici Pazarı'nda güneş enerjili serinlik
Fotoğraflar // MESAM'da tartışmalar sürüyorFotoğraflar // MESAM'da tartışmalar sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 mahkum Etiyopya mısır Serbest

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.