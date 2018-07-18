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Mısır 500-700 bin ton pirinç ithal edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

Mısır 500-700 bin ton pirinç ithal edecek

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, yerli pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için 500 ila 700 bin ton pirinç ithal etmeyi planlıyor.

Mısır'daki Al Borsa gazetesinde yer alan habere göre, Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Ali Miselhi, ülkesinin yerli pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için gelecek yıl 500-700 bin ton pirinç ithal edeceği öngörüsünde bulundu.

Miselhi, ithalata izin verilen devletlerin belirlenmesinin ardından bakanlık olarak üç ay içinde pirinç ithalatı mevzuatını açıklayacaklarını belirtti.

Mısır mahkemesi, Ağustos 2016'ta iç pazarın ihtiyacını karşılamak ve yıl boyunca fiyatlarda istikrar sağlamak için pirinç ihracatını durdurma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Temmuz 2017'de pirinç ithalatına izin verilmesini, Mal Tedarik Kurumu'nun yeni yıl için pirinç pazarlamasını ve Tarım Bakanlığı'yla anlaşarak, ürünlere iyi bir fiyat belirlenmesini onaylamıştı.

Mısır parlamentosu da geçen mayıs ayında Tarım ve Su Bakanlarına, suyun kullanımına göre bazı ürünlerin ekimini yasaklama yetkisi verilmesi dahil olmak üzere tarım kanunu hakkında hazırladığı bazı değişiklikleri onaylamıştı. Ayrıca hükümet yasal düzenlemeyle eş zamanlı sınırlı miktarda pirinç üretimine izin veren kararı onaylamıştı.

Mısır hükümeti son yıllarda yetiştirme aşamasında çok fazla su tükettiği için pirinç ekilen alanların azaltılmasına çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Miselhi Kahire mısır

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