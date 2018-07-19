Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ilk yurt dışı ziyareti için Sudan'da

HARTUM (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ikinci cumhurbaşkanlığı döneminin ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sudan'a geldi.

Sisi, Uluslararası Hartum Havalimanı'nda mevkidaşı Ömer el-Beşir ve Sudanlı bakanlar tarafından resmi törenle karşılandı.

Havalimanı'nda bir araya gelen ikilinin, Sudan-Mısır ilişkilerini ve bölgesel görüşmeleri ele alacağı bir görüşme yapması bekleniyor.

Sisi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görevine başladığı Haziran ayından bu yana ilk kez çıktığı yurt dışı ziyaretinin 2 gün süreceği ifade ediliyor.

