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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi " yeniden adaylığını" açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi mart ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını kamuoyuna duyurdu

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

Başkent Kahire'de düzenlenen "Vatan Hikayesi" adlı üç gün süren konferansın kapanış konuşmasında Mısır halkına seslenen Sisi, "Onayınızı tekrar almak için Cumhurbaşkanlığı ikinci dönem adaylığımı kabul ediniz. Seçimlere yüksek oranda katılım olmasını temenni ediyorum." dedi.

Seçimlerin ana temasının "özgürlük, şeffaflık ve adaylara eşit fırsat" olacağını söyleyen Sisi, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince emanetin sorumluluğunu taşıdığını ve kendisine verilen emaneti korumak için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında vatan için canını vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "iktidar ve koltuk peşinde olmadığını" bundan sonra da olmayacağını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca yolsuzluk yapanların cumhurbaşkanlığı koltuğuna yaklaşmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Sisi, şunları kaydetti:

"Tercihlerinize dikkat edin. Oylarınızı hak edenden başkasına vermeyin. Siz yeni cumhurbaşkanına geleceğinizi ve çocuklarınızın geleceğini teslim edeceksiniz. Eğer yolsuzluğu engelleme imkanım olsaydı, engellerdim. Yolsuzluk yapanları biliyorum. Yolsuzluk yapanların, cumhurbaşkanlığı koltuğuna yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Susmayacağım. Çünkü Allah beni hesaba çekecek."

Sisi, 2014 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle göreve gelmiş, ikinci dönem adaylığı konusunda açıklama yapmayarak, "üçüncü dönem için aday olmayacağını" kamuoyuna daha önce deklare etmişti.

Mısır'da mart ayında yapılması planlanan seçimler için yarın adaylık başvuruları başlıyor.

(AA)

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