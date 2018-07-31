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Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

Uluslararası fizikçilerden oluşan bir ekip tarafından yapılan teorik araştırma sonucunda, Mısır'daki Büyük Giza Piramidinin iç odalarında ve tabanının altında elektromanyetik enerji topladığını keşfedildi.

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Uygulamalı Fizik Dergisi'nde yer alan araştırmaya göre, uluslararası fizikçilerden oluşan bir ekip Mısır'daki Büyük Giza Piramidinin iç odalarında ve tabanının altında elektromanyetik enerji topladığını keşfetti.

Eski Mısırlılar muhtemelen bu tuhaf tasarım anlayışından haberdar olmasa da, çalışma gelecekte nanoparçacık araştırmaları için önemli olabilir.

PİRAMİTLERİN YENİ GİZEMLERİ ARAŞTIRMALARLA ÇÖZÜLECEK

Araştırmacılar makalelerinde, piramitlerin özelliklerinin incelenmesi için modern fiziksel yöntem ve yaklaşımların uygulamaları önemli ve çok üretken olduğunu ifade etti. Makalede, bu incelemelerin, yeni keşifler yapılmasına ya da piramitlerde yeni ilgi alanları bulmayı teşvik edecek yeni bilgiler edinmeye izin verebileceği bildirildi.
Görünür ışık, radyo dalgaları ve mikrodalgalar dahil elektromanyetik radyasyon, salınan elektrik ve manyetik alanların dalgalarını yaymaktadır.

"GÜNLÜK YAŞAMDA ELEKTROMANYETİK ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ"

Avusturalya’da bulunan Monash Üniversitesi'nden fizikçi olan ve araştırmada yer almayan Antonija Grubisic-Cabo ScienceAlert'e yaptığı açıklamada, "Günlük yaşamda elektromanyetik enerji çok önemlidir ve her gün farklı türde elektromanyetik enerji kullanıyor ve deneyimliyoruz. Örneğin, güneş ışığı elektromanyetik dalgaların bir şeklidir, ama aynı zamanda evlerimizde yaygın olarak kullanılan şeyler, örneğin mikrodalgalar ve radyolar elektromanyetik enerjiye dayanır "dedi.

Piramitlerin bu dalgalarla nasıl hareket ettiklerini test etmek için, araştırmacılar ilk önce radyo dalgalarının neden olduğu rezonansların (yansıma veya titreşimden kaynaklanan ses) nasıl başlatıldığını tahmin etmeye çalıştı.

"BAZI VARSAYIMLARI DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYDIK"

Rusya'daki ITMO Üniversitesi'nden araştırmacı Andrey Evlyukhin bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı varsayımları değerlendirmek zorundaydık. Örneğin, içinde bilinmeyen boşluklar olmadığını ve sıradan bir kireç taşının özelliklerine sahip yapı malzemesinin piramidin içine ve dışına eşit şekilde dağıldığını varsaydık” dedi.
Araştırmacılar, piramit modeli ve elektromanyetik yansımasını yaptı. Böylece, araştırma ekibi, yok olma kesiti adı verilen bir şeyi hesaplayarak, dalga enerjisinin piramit tarafından nasıl dağıldığını veya emildiğini tahmin edebildi.
Çok kutuplu analiz olarak adlandırılan özel bir analiz türünü kullanan araştırmacılar, dağınık alanların, piramidin iç bölmelerinde ve tabanının altında yoğunlaştığını buldu.

Eski Mısırlıların, ölü için en iyi FM radyo setleri oluşturmak için piramitleri nasıl organize ettikleri konusunda birçok varsayım yapılabilmesine rağmen, eski Mısırlıların bu özellikleri bilmeleri pek olası değildir ve bu sadece piramitlerin nasıl durduğuna dair ilginç bir rastlantıdır.

"ALIŞILMADIK BİR ARAŞTIRMA"

Monash Üniversitesi’nden Grusibic- Cabo yaptığı açıklamada,"Bu araştırma alışılmadık gibi görünse de, daha önce Modern Piramitleri incelemek için modern fizik yaklaşımları kullanılmış ve tamamen yeni bir yapının keşfedilmesine yol açmıştır. Bu araştırma tamamen teorik olduğu için, neyin başarabileceğini veya gerçek hayatta bunu yapmanın bile mümkün olduğunu söylemek zor" dedi.

"ITMO Üniversitesi'nden Fizikçi Polina Kapitainova, "Uygun elektromanyetik özelliklere sahip bir malzeme seçerek, nanosensörler ve etkili solar hücrelerde pratik uygulamayla piramidal nanopartiküller elde edebiliriz" açıklamasında bulundu.

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Büyük Giza Piramidi elektromanyetik enerji mısır araştırma keşif

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