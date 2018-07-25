Mısır Dışişleri Bakanı ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi yaptı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun Şukri'yi aradığı ve görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.
Açıklamada, Şukri'nin ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde istişare ve koordinasyonu sürdürmek amacıyla 1 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceği bilgisi verildi.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin, Ortadoğu'daki gelişmeler, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi ve bazı meydan okumalarla mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesini istediklerini belirttiği kaydedildi.
Pompeo'nun ise görüşmede, ülkesinin Mısır ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini, ayrıca iki ülke arasındaki iş birliği mekanizmaları aracılığıyla Mısır'a siyasi, ekonomik ve kalkınma konularında destek vermeye bağlı olduğunu söylediği aktarıldı.
ABD'nin gelecek dönemde Mısır'a daha fazla destek vereceğini belirten Pompeo'nun, Kahire yönetiminin Filistin'de uzlaşı sağlanması konusunda harcadığı çabalardan övgüyle söz ettiği bilgisi de paylaşıldı.
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