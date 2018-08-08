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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ABD'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 04:47 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile bir araya geldi

KAHİRE (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin Ortadoğu barış vizyonuyla ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 günlük bir ziyaret kapsamında Washington'a giden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Greenblatt'la bir araya geldi. Görüşmede, işgal altındaki Filistin'de yaşanan gelişmeler, barış sürecine ivme kazandırılması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) geleceği ve ABD'nin bu konudaki tavrı ele alındı.

Greenblatt görüşmede, ABD'nin barış vizyonuyla ilgili bazı uluslararası ve bölgesel taraflarla gerçekleştirdiği temasların sonuçları hakkında bilgi verdi ancak söz konusu vizyonla ya da görüşmelerin içeriğiyle ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı.

Greenblatt, Mısır'ın Filistin uzlaşısı için sarf ettiği çabaları takdir ettiklerini ve bunun Gazze'deki durumun iyileşmesi için temel bir adım ve olası bir barış planının ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.

Şukri ise barış sürecindeki tıkanmışlık halinin meydana getirdiği olumsuzluklara ve bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki tehlikeli yansımalarına karşı uyarıda bulundu.

Barışın sağlanması için net siyasi bir ufka ihtiyaç olduğunu belirten Şukri, bunun, taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlama şansını artıracağını vurguladı.

İki yetkili, Filistin topraklarında sükunetin sağlanması ve barış sürecindeki tıkanmışlığın aşılması için önümüzdeki süreçte ABD ile Mısır arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle 2014'te durmuştu.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

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Jason Greenblatt Samih Şükri

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