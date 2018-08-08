Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ABD'de

KAHİRE (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin Ortadoğu barış vizyonuyla ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 günlük bir ziyaret kapsamında Washington'a giden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Greenblatt'la bir araya geldi. Görüşmede, işgal altındaki Filistin'de yaşanan gelişmeler, barış sürecine ivme kazandırılması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) geleceği ve ABD'nin bu konudaki tavrı ele alındı.

Greenblatt görüşmede, ABD'nin barış vizyonuyla ilgili bazı uluslararası ve bölgesel taraflarla gerçekleştirdiği temasların sonuçları hakkında bilgi verdi ancak söz konusu vizyonla ya da görüşmelerin içeriğiyle ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı.

Greenblatt, Mısır'ın Filistin uzlaşısı için sarf ettiği çabaları takdir ettiklerini ve bunun Gazze'deki durumun iyileşmesi için temel bir adım ve olası bir barış planının ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.