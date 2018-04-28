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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Libya'yı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Şukri ile Selame, başkent Kahire'deki görüşmede Libya'daki son gelişmeleri ve seçim hazırlıklarını ele aldı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili yürütülen hazırlıkları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen Selame, Şukri ile bir araya geldi.

Libya'da yaşanan gelişmeler ile seçim hazırlıklarının ele alındığı görüşmede Şukri, ülkesinin Libyalı taraflarla diyalog kurmak için azami çaba harcadığını kaydetti. Libya'nın birçok kentindeki güvenlik zafiyetinden endişe duyduklarını ifade eden Şukri, bunun şiddet dalgasının yeniden başlamasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Şukri ayrıca, Selame'nin Libya'da ulusal uzlaşının sağlanması ve kapsayıcı bir siyasi çözüme varılması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını desteklediklerini dile getirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame ise taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerden çıkan sonuçlar, ülkede çatışmaların sona ermesi, ulusal uzlaşının sağlanması ve seçimlerin yapılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili Şukri'ye bilgi verdi.

Libya'da BM'nin hazırladığı eylem planına göre, 2018 sona ermeden önce cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

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