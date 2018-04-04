"Mısır el-Arabiyye" haber sitesi kapatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır yönetiminin, "Mısır el-Arabiyye" haber sitesini kapattığı ve Genel Yayın Yönetmeni Adil Sabri'yi gözaltına aldığı bildirildi.
"Mısır el-Arabiyye" haber sitesinden yapılan açıklamada, sitenin "ruhsatsız" olduğu gerekçe gösterilerek kapatıldığı, Genel Yayın Yönetmeni Sabri'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Mısır yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Medya Düzenleme Yüksek Kurulu da geçen pazar günü, El-Mısri el-Yevm gazetesi ve Mısır el-Arabiyye haber sitesini, cumhurbaşkanı seçimleri sırasında yayımladığı bazı "aşağılayıcı" haberler nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 dolar para cezasına çarptırmıştı.
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