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Mısır, Filistinli bilim adamının naaşının Gazze'ye girişine izin verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 01:24 | Son Güncelleme

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Luh, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim adamı Batş'ın naaşının defin işlemi için Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye nakline Mısır yönetiminin izin vereceğini duyurdu

KAHİRE (AA) - Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, Mısır yönetiminin, Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın naaşının Gazze'ye girişine izin vereceğini belirtti.

Luh, yayımladığı yazılı açıklamada, Mısır'ın, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Batş'ın cenazesinin, doğduğu şehir olan abluka altındaki Gazze'de defnedilmek üzere Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin vereceğini kaydetti.

Batş'ın naaşının Malezya'dan Uluslararası Kahire Havaalanı'na nakledilmesi için Filistin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliği ile koordine içinde olunduğunu aktaran Luh, bu kapsamda Mısır yönetiminin gerekli işlemlerin hızlandırılması amacıyla yürüttüğü üst düzey iş birliğinden övgüyle söz etti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Batş'ın cenazesinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişini önlemesi için Mısır'a istekte bulunduklarını belirterek, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Hamas üyesi birisinin cenazesinin Gazze'ye girişine izin vermeyeceğiz. Mısır'ı da cenazenin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçişini önlemeye ikna etmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan 35 yaşındaki elektrik mühendisi Fadi el-Batş, geçen cumartesi evinden çıkıp sabah namazı için camiye giderken yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hamas, yayımladığı açıklamada, Batş'ın hareketin üyesi olduğunu duyurmuştu.

Batş'ın ailesi ise suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın olduğunu açıklamıştı. Aile tarafından basına gönderilen açıklamada, "Ailesi olarak, enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Batş'ın suikastı nedeniyle MOSSAD'ı suçluyoruz." ifadesine yer verilmişti.

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Gazze mısır

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