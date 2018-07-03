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Mısır Filistinlilerin "can damarlarından" birini daha yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

Mısır ordusunun, Gazze sınırında yıktığı tüneldeki çalışanlarla irtibat kesildi

Mısır ordusunun, Gazze sınırında bir tüneli yıktığı ve tünelde çalışan bazı işçilerle irtibatın kesildiği bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir Filistinli güvenlik kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun Gazze sınırında ticari amaçla kullanılan bir tüneli yıkması sonucu tünelde çalışan bazı işçilerle irtibatın kesildiğini belirtti.

Güvenlik kaynağı, sivil savunma ekiplerinin, irtibat kesilen işçileri kurtarma çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Filistinli sivil savunma yetkililerinden ve Mısır yönetiminden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de demokratik seçimle işbaşına gelen Hamas'ın yönetimi devralmasının ardından, 2007 yılında Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı, ticari geçişlere kapatılmıştı. İsrail ablukası ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle Filistinliler, temel ihtiyaçlarını giderebilmek için tünellere yönelmişti.

Gazze-Mısır arasındaki çok sayıda tünelden, başta temel gıda maddeleri ve ilaç olmak üzere, canlı hayvandan otomobile kadar Gazze halkının ihtiyacı olan birçok malzeme ile akaryakıt geçiriliyordu.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.

Mısır Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Semir, 25 Mayıs 2015'te El-Ahram gazetesine verdiği mülakatta, 6 ay zarfında Gazze'yle sınırlarındaki 521 tünel girişinin yıkıldığını açıklamıştı.

Mısır ordusu, Gazze tünellerini yıkmak amacıyla sınır boyunca döşediği boru hattı üzerinden bölgede kazdığı hendeğe, 18 Eylül 2015'te deniz suyu pompalamaya başlamıştı. Mısır yönetimi, Gazze sınırında, özellikle de Refah kentinde 2 kilometrelik tünellerden arındırılmış alan oluşturabilmek için çalışmalar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze mısır tünel yıkımı

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