Mısır Gazze sınırındaki bir tüneli yıktı

KAHİRE (AA) - Mısır ordusunun Gazze sınırında tespit edilen bir tüneli yıktığı bildirildi.

Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır-Gazze sınırında, sınır muhafızlarınca tespit edilen bir tünel yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, konuya dair başka detaya yer verilmedi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.

(AA)