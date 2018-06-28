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Mısır, Güney Sudan'daki ateşkes anlaşmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 02:42 | Son Güncelleme

Mısır, Güney Sudan'daki ateşkes anlaşmasından memnun

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleşen barış müzakerelerinde Güney Sudanlı taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasını öngören barış anlaşması imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, varılan anlaşmanın, Güney Sudan'daki bölünmüşlüğü sona erdirmesi, akan kanı durdurması ve ülkenin ihtiyaç duyduğu barış, istikrar ve kalkınmayı gerçekleştirmesi temennisinde bulunuldu.

Mısır'ın, Güney Sudan'da barış ve istikrarı tesis edecek girişimleri desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, "ülkedeki çatışmaların sona ermesi, yardım koridorlarının açılması, mahkumların serbest bırakılması, sivillerin silahsızlandırılması ve ulusal temeller çerçevesinde ordu ve polis teşkilatının yeniden inşa edilmesi" yolunda atılmış önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın söz konusu anlaşmaya hamilik etmesi ve Afrika Birliğinin de Güney Sudan'daki krizin siyasi çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaları takdir edildi.

Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar'ın, 72 saat içinde kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören barış anlaşmasına imza attığını söylemişti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Çatışmalar sonrasında IGAD tarafından yeniden başlatılan müzakere çabaları ise sonuç vermemişti.

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Güney Sudan mısır

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