Mısır güvenlik heyeti Gazze'de

GAZZE (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Gazze'ye gelen Mısır güvenlik heyetinin, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ile bir araya geldiği bildirildi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Sinvar'ın Tümgeneral Samih Nebil başkanlığındaki heyeti kabulünde Fetih ile Hamas arasında Kahire'de imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasının ayrıntılı bir şekilde ele alındığını kaydetti.

Kasım, Hamas'ın, Mısırlı heyeti memnuniyetle karşıladığını ve Filistin uzlaşısıyla ilgili devam eden çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Hamas'ın, Mısır'ın uzlaşı anlaşmasının uygulanması yönündeki çabalarının başarılı olması konusunu önemsediğini dile getiren Kasım, Hamas'ın bu süreçte kendi üzerine düşen her şeyi yerine getirdiğini ve başarıya ulaşması için elinden gelen her türlü çabayı harcamaya devam edeceğini aktardı.

Mısırlı heyetin de uzlaşıyla ilgili çabalarını sürdüreceğini ve Hamas'ın uzlaşı için attığı adımları takdir ettiğini dile getiren Kasım, tarafların, ulusal birliği gerçekleştirmeyi ve uzlaşı anlaşmalarının başarılı olmasını hedefleyen görüşmelerin devam edeceğini vurguladığını belirtti.

Mısırlı heyet, Hamas ile Fetih arasında 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasının uygulandığını takip etme çerçevesinde pazar günü Beyt Hanun sınır kapısından geçerek Gazze'ye gelmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.