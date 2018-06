Mısır hükümetinden bayram sürprizi: Akaryakıt zammı

Normal benzinin fiyatı yüzde 35 artırılarak, 5 cüneyhten (28 sent) 6,75 cüneyhe (37 sent) çıkartıldı.

Zamlar toplu taşıma araçları bilet fiyatlarına anında yansıdı. 3 cüneyh (16 sent) olan dolmuş fiyatları dün sabah itibarıyla 4 cüneyhe (22 sent) çıkarıldı.

Süper benzinin fiyatı yüzde 17,4 oranında artırıldı. Yeni zamla 6,6 (37 sent) cüneyh olan süper benzinin fiyatı 7,75 cüneyhe (43 sent) çıkartıldı.

Ülkede daha çok taksi ve dolmuş araçlarında kullanılan 80 oktan benzinin fiyatı yüzde 50 zamlandı. Litresi 3,65 cüneyh (20 sent) olan 80 oktan benzinin fiyatı 5,5’ten (30 sent) satılmaya başlandı.

Motorine de yüzde 50 zam geldi. Litre fiyatı 3,65 cüneyhten (20 sent) 5,5 (30 sent) cüneyhe çıkarıldı.

Tüpgaz fiyatları da zamdan nasibini aldı. Sanayi ve mutfak tüplerinin fiyatı yüzde 66,6 oranında zamlandı. Fiyatı 30 cüneyh (1,79 sent) olan mutfak tüpü 50 cüneyhe, (2,80 sent) 60 cüneyh (3.,48 sent) olan sanayi tüpünün fiyatı ise 100 cüneyhe (5,61 sent) çıkartıldı.

- IMF sübvansiyonların azaltılmasını şart koşmuştu

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminde akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi farklı kalemler devlet tarafından destekleniyordu. 2014 yılında Abdulfettah es-Sisi'nin Cumhurbaşkanı olmasının ardından sübvansiyonlar azaltılmaya başlandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermiş, karşılığında vergilerin artırılması, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.