KAHİRE (AA) - Mısır ile İngiltere'nin, hukukçulara yönelik "yasa dışı göçle mücadele" eğitim kursları projesi başladı.
Asvan kentinde başlayan, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisiyle iş birliği içerisinde düzenlenen eğitimlerin 15 gün sürmesi bekleniyor.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi John Casson'a dayandırdığı habere göre, İngiltere tarafından finanse edilen kurslar aracılığıyla, hukukçuların göçmen kaçakçılığı, insan ticaretinde soruşturma yeteneklerinin geliştirilmesi ve düzensiz göçün azaltılması amacıyla 49 yargıç, 237 yargı personeli, başsavcı vekili ve polise eğitim verilmesi, Mısır'daki 15 ilde 11 atölye çalışması yapılması hedefleniyor.
Casson, İngiltere hükümetinin, Mısır'a, "muhtaç durumdaki göçmenler ve mültecilere destek" için 75 milyon sterlin destek vereceğini kaydetti.
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