Mısır kilisesinde sular durulmuyor: Rahipten intihar girişimi

KAHİRE (AA) - Mısırlı genç bir rahibin intihar girişiminde bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kilise kaynaklarından alınan bilgiye göre, kendisine zarar verdikten sonra Vadi Natrun'daki Makaryos Manastırı binasından atlayan Faltaus Makari adındaki genç rahip, ambülansla hastaneye kaldırıldı. Rahibin durumunun kritik olduğu belirtildi.
İntihara kalkışan rahip Makari’nin 30 yaşında olduğu ve kilise tarihi ile ilgili araştırmalar yaptığı öğrenildi.
Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Anba Epfaniyos da 29 Temmuz’da şüpheli bir şekilde ölmüştü.
Mısır güvenlik güçlerinin intihar girişimi ile ilgili tahkikat başlattıkları ve Başpiskopos’un ölümü ile ilgili araştırmaların da devam ettiği bildirildi.
Başpiskopos’un öldürülmesinin ardından geçen pazar Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde, rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alınmış ve bu çerçevede sosyal medya yasağı getirilmişti.
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