Mısır ordusunun Sina'daki operasyonları

KAHİRE (AA) - Mısır'da terör unsurlarına karşı yürütülen "2018 Sina Operasyonu"nun on birinci gününde 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 11. gününde 3 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 5 noktaya hava saldırısı, 166 noktaya topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği, 4 silahlı militanın öldürüldüğü ve 417'sinin yakalandığı ifade edildi.

Öldürülen militanların sayısının şu ana kadar 67'ye, yakalananların ise bin 734'e yükseldiği kaydedildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, 9 Şubat Cuma günü Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katıldığı "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.