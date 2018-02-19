Mısır ordusunun Sina'daki operasyonları

KAHİRE (AA) - Mısır'da terör unsurlarına karşı yürütülen "2018 Sina Operasyonu"nun on birinci gününde 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 11. gününde 3 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı belirtildi.
Operasyonlar kapsamında 5 noktaya hava saldırısı, 166 noktaya topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği, 4 silahlı militanın öldürüldüğü ve 417'sinin yakalandığı ifade edildi.
Öldürülen militanların sayısının şu ana kadar 67'ye, yakalananların ise bin 734'e yükseldiği kaydedildi.
Mısır Silahlı Kuvvetleri, 9 Şubat Cuma günü Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katıldığı "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.
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